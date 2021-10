Gianni Di Marzio: «Ho più fiducia del Milan che dell’Inter quest’anno»

Gianni Di Marzio rilascia una breve dichiarazione ai microfoni di TMW Radio, ecco le sue parole sulla corsa scudetto

«Se oggi il Napoli ha dieci punti di vantaggio sulla settima, recuperare per chi è dietro è quasi impossibile, soprattutto perché è un Napoli autoritario. L’Atalanta poteva pareggiare ma c’è troppa differenza. Nelle quattro di testa a me il Milan dà più fiducia dell’Inter. La Roma anche è una certezza. Mourinho dà una grande carica e i giocatori fanno quello che vuole lui. Il limite della Lazio è l’allenatore. Per una Lazio che ha sempre giocato a tre fare il gioco di Sarri è difficile. L’Inter ha preso Inzaghi proprio perché Conte giocava a tre. Aspettare Sarri diventa complicato. Siamo a ottobre, manca poco a Natale e recuperare dopo diventa dura».