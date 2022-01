Gianni Di Marzio: «Il Milan deve comprare un difensore forte»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianni Di Marzio, famoso ex tecnico, ha parlato del mercato del Milan dando un consiglio a Maldini: serve un difensore forte

Gianni Di Marzio, intervenuto durante Maracanà, programma di TMW Radio, ha parlato del mercato del Milan dopo l’infortunio di Tomori dando un consiglio a Maldini:

«Il Milan già l’anno scorso a gennaio spinse per provare a vincere, ma quest’anno no. Il Milan ha bisogno di un altro difensore, ma all’altezza di quelli che già ci sono, per lottare con l’Inter. Il Milan sta lottando per lo Scudetto grazie al gioco e al suo progetto. Se vuole vincere, deve comprare un giocatore forte»