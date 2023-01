Giaccherini: «Questo Milan si deve un po’ interrogare sull’approccio». Le parole dell’ex calciatore sul pareggio tra Lecce e Milan

Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni di Dazn del pareggio tra Milan e Lecce. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Lecce ha meritato almeno il pareggio perché ha fatto un grandissimo primo tempo. Nella ripresa si è più difeso, è calato di intensità. Il Milan nel primo tempo non è entrato in partita ma nel secondo tempo l’ha rimessa a posto. Questo Milan si deve un po’ interrogare sull’approccio. Non è stata una partita, sotto quel punto di vista, perfetta»