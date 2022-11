Ghana, altra disavventura in Qatar: allarme incendio nell’hotel

Dopo la mancanza delle maglie, nuova disavventura per la Nazionale del Ghana dal suo arrivo in Qatar per i Mondiali

L’Hotel dove alloggia la squadra africana è stato evacuato per un allarme incendio. L’arrivo dei vigili del fuoco e il falso allarme dopo i controlli del caso. Il tutto per la durata di 45′, momento in cui poi tutte le persone sono potute rientrare in Hotel. A comunicarlo la stessa federazione ghanese.