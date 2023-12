Gervasoni sul mani di Loftus in Milan Fiorentina: «Giusto il mancato intervento del Var»

Il vice-designatore AIA Carlo Gervasoni, a “Open VAR” ha commentato l’episodio che ha coinvolto Loftus in Milan Fiorentina

«Non si va a rivedere perché per l’arbitro non è punibile. Gli elementi che lo rendono un episodio complicato sono che il braccio parte largo ma va a stringere, c’è poi la deviazione sul corpo che cambia completamente la direzione del pallone. Quindi il VAR ha giustamente due elementi che lo portano a non fare l’intervento»