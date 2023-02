Gentile su Ibrahimovic: «Può dare tanto e la sua assenza si è sentita in questi mesi». Le parole sul ritorno dello svedese

Riccardo Gentile ha parlato ai microfoni di SkySport24 del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole sull’attaccante svedese del Milan:

«Può dare tanto. All’inizio, quando è tornato, pensavo potesse dare poco e invece mi sono dovuto ricredere. La rinascita del Milan dopo il 5-0 di Bergamo è merito, tra gli altri, di Ibra. La sua assenza si è sentita tanto in questi mesi. Il fatto che torni credo sia una bella spinta anche per i suoi compagni, un po’ come quando è tornato al Milan».