Gentile: «Pioli fa bene a puntare ancora su Kessie, vi spiego il motivo»

Nel corso di un intervento in collegamento negli studi di Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha analizzato il momento di Franck Kessie, paragonandolo all’anno scorso. Le sue parole.

«Il momento di Kessie? Non credo dipenda dal rinnovo di contratto, anche perché da parte sua ci dovrebbe comunque essere un interesse a rimanere competitivo, con prestazioni che possono eventualmente colpire un possibile acquirente. Secondo me può aver fatto la differenza il non aver lavorato con la squadra nel precampionato, ma anche la partecipazione alle Olimpiadi. Secondo me Pioli fa bene a insistere con Kessie, anche perché arriva da un errore grave contro l’Atletico, a parte il rigore nel finale che è chiaramente sbagliato, la sciocchezza la fa sul quel rosso su cui poteva sicuramente stare più attento. Metterlo fuori darebbe un segnale negativo, invece insisterei perché quello che ha dato al Milan nella scorsa stagione è stato tantissimo, secondo me era alla pari di Donnarumma eIibrahimovic per quello che hanno significato per il secondo posto finale».