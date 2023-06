Gentile elogia Loftus Cheek: «Ottima soluzione, su Pulisic...»

Riccardo Gentile ospite negli studi di Sky Sport ha parlato di Ruben Loftus-Cheek. Ecco le parole sul nuovo acquisto del Milan

«Buon giocatore, sostituirà ottimamamente Tonali ma con caratteristiche diverse. Ha fatto grandi cose soprattutto con Sarri, chissà che in Italia non possa tornare il vero Loftus-Cheek. Dimostra spirito di adattamento, ha giocato ovunque, ma il trequartista non può farlo. Pulisic? E’ molto duttile anche perchè Pioli non è attaccato come molti allenatori ad una sola idea di gioco»