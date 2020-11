Gazzetta: Vida spaventa la Serie A, Calhanoglu negativo al tampone

Gazzetta dello Sport: il caso Vida starebbe preoccupando mezza Serie A, ma il Milan tira un sospiro di sollievo, ecco perché

«La positività di Vida è destinata ad entrare nella storia. Mai prima di Turchia-Croazia di mercoledì era successo che un calciatore ricevesse la notizia della positività a gara in corso» – scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Mezza Serie A si trova in ansia per i risultati dei rispettivi tamponi. Non il Milan, che ha ricevuto la buona notizia su Hakan Calhanoglu: il turco è risultato negativo, così come Demiral per la Juventus di Andrea Pirlo.

Ore di attesa, invece, per i giocatori della Croazia, in particolar modo Brozovic e Perisic dell’Inter, Kalinic dell’Hellas Verona, Rog del Cagliari, Pasalic dell’Atalanta e Badelj del Genoa.