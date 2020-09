Gazzetta: Tonali è in lista UEFA, ma il suo esordio in gara ufficiale è difficile

Gazzetta: Sandro Tonali è stato inserito nella lista UEFA, difficile però vederlo in campo già contro lo Shamrock Rovers

Domani il Milan partirà per l’Irlanda, dove giovedì affronterà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League. Tra i giocatori, ci sarebbe anche Sandro Tonali, inserito in lista UEFA.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe comunque difficile vedere l’ex Brescia in campo contro il team biancoverde. Più probabile il suo esordio in gara ufficiale contro il Bologna in Serie A.