Gazzetta: «Il Milan del futuro, Kalulu sbarca, Leao cerca chance»

Gazzetta: sbarca Kalulu, il giocatore ieri ha superato le visite mediche e ha firmato un quinquennale con il Milan e Leao…

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina evidenzia anche in un trafiletto in basso sul centro-sinistra lo sbarco al Milan di Pierre Kalulu. Il giocatore, ieri, ha svolto le consuete visite mediche di rito oltre che di idoneità e ha firmato con il club di Via Aldo Rossi un quinquennale.

Intanto, Rafael Leao scalpita. Il portoghese non sarebbe ancora riuscito a conquistare la società rossonera e per questo motivo nelle prossime gare di campionato vorrebbe mettersi in mostra il più possibile per dare una mano alla squadra e raggiungere l’obiettivo.