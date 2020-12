Gazzetta: il futuro di Musacchio e Duarte è lontano da Milanello

Gazzetta dello Sport: il futuro a Milanello dei due difensori centrali è totalmente opaco, entrambi potrebbero già a gennaio…

Il Milan vuole rinforzare il proprio reparto difensivo. La dirigenza rossonera sarebbe pronta a regalare a Stefano Pioli una soluzione di qualità, che porta il nome attualmente di Kabak dello Schalke 04.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sia Duarte sia Musacchio sono vicinissimi all’addio. Il primo non è mai realmente entrato a far parte del progetto Milan, mentre il secondo giunge da un infortunio ma non è da escludere che possa comunque partire già in questa sessione invernale.