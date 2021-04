Gazzetta: «Ibra e Milan da volata all’esame Super Pippo»

Gazzetta dello Sport: il Milan sabato affronta il Benevento nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A

Sabato il Milan cerca il riscatto per proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Prima però dovrà battere a San Siro il Benevento di Super Pippo Inzaghi.

All’andata come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina finì 0-2 per i rossoneri con gol di Kessie e Leao. Da sottolineare la prima volta al Meazza del tecnico dei giallorossi da nemico.