Arbitro Milan Benevento: i precedenti con Calvarese

Arbitro Milan Benevento: sarà Calvarese l’arbitro designato per il match in programma sabato allo stadio San Siro

Arbitro Milan Benevento: sarà Calvarese l’arbitro designato per il match in programma sabato sera allo stadio San Siro di Milano. A coadiuvare il fischietto di Teramo ci saranno Passeri e Costanzo, quarto uomo Fourneau mentre al VAR Mariani e Alassio.

Sono 18 i precedenti tra il Milan e Calvarese: 12 successi rossoneri, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Solo due invece le gare arbitrate con il Benevento in campo: due sconfitte per le streghe, l’ultima per 6-2 contro la Lazio nel 2017/18.