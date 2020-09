Gazzetta: futuro Paquetà lontano dal Milan, i dettagli

Gazzetta dello Sport: il futuro di Lucas Paquetà sarebbe lontano dal Milan, l’indizio giunge da Stefano Pioli

Il futuro di Lucas Paquetà sarebbe lontano dal Milan. Il brasiliano, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, non è stato convocato per la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers.

Il suo destino sarebbe vicino al Lione, pronto a mettere sul piatto un’offerta congrua per le casse rossonere. Il club di Via Aldo Rossi, per non far registrare una minusvalenza, chiederebbe circa 22 milioni di euro.