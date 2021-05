Gazzetta: «Diavolo o diavoletto? Domenica si decide il futuro»

Gazzetra dello Sport: domenica il Milan si gioca il proprio futuro. La sfida contro l’Atalanta porta con sé un fiume di pressioni…

«Diavolo o diavoletto?» – così scrive in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Gordon Singer è stato due giorni a Milano per caricare la squadra. Ogni piano passo però dalla gara di domenica contro l’Atalanta: dall’acquisto di Vlahovic alla permanenza di chi vi è in rosa.

Tra questi Donnarumma, Calhanoglu, Brahim Diaz e Tomori. Il primo in particolar modo, parrebbe molto difficile trattenerlo senza i contributi della Champions League. Medesima cosa per il turco, che vorrebbe un ingaggio da top player.