Dall’Inghilterra – Manchester United e Chelsea su Calhanoglu: le ultime

Calhanoglu seguito con attenziona da due club di Premier League. Il turco tuttavia ha chiarito i prossimi passi

Hakan Calhanoglu, autore di nove gol e 12 assist in questa stagione, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giungo. Il destino del fantasista turco, come riferisce il Daily Mirror, è seguito con attenzione da Manchester United e Chelsea che tuttavia non sembrano aver ancora avanzato alcuna offerta formale al suo procuratore.

Lo stesso Calhanoglu ieri nel pre-partita di Milan-Cagliari ha rivelato di non essere preoccupato dalla vicina scadenza del suo contratto: «Rispetto il lavoro di Maldini e Massara e con loro parleremo al termine della stagione». Sul numero 10 rossonero c’è anche la Juventus.