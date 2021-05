Calhanoglu: «Il mio futuro al Milan non dipende dalla Champions»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha così parlato della corsa Champions e della decisiva sfida di questa sera contro il Cagliari

«Sono molto contento che siamo arrivati in questo momento, siamo carichi. Vogliamo la Champions, la voglio con il Milan. Faremo il massimo. Il mio futuro non dipende dalla Champions. Sono molto contento al Milan. Decideró insieme a Maldini e Massara il mio futuro».

Così il turco a Milan TV: «Siamo molto molto vicini all’obiettivo: i nostri tifosi lo aspettano da 8 anni, io da 4. Siamo molto carichi, siamo mentalmente sulla partita e l’abbiamo preparata molto bene con il mister e lo staff. L’unica cosa che conta oggi è vincere.

Vogliamo regalare ai nostri tifosi la Champions, oggi vogliamo giocare anche per la nostra famiglia che è stata sempre con noi in questo momento difficile. Speriamo di giocare come fatto a Torino: abbiamo fatto molto bene, con la giusta attenzione. Speriamo di vincere oggi per festeggiare insieme».