Gazzetta dello Sport: «Zlatanasso, Milan in ansia per Ibra»

Gazzetta dello Sport: Milan in ansia per Zlatan Ibrahimovic, l’uomo che stupisce il calcio. Il gigante svedese tenterà…

«Zlatanasso» – è questo il titolo in primo piano della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il gigante svedese tiene in ansia tutto il mondo Milan, essendo troppo importante per la formazione di Stefano Pioli. Al suo posto giocherà Ante Rebic.

«Il Diavolo del gol fuori almeno venti giorni. Ma a 39 anni è più leader di Cristiano Ronaldo e vuole tentare un altro miracolo: tornare prima».