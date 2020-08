Gazzetta: Calabria verso la cessione, il Milan chiede 12 milioni di euro

Gazzetta dello Sport: il Milan vorrebbe cedere Davide Calabria, il valore del suo cartellino si aggirerebbe sui 12 milioni di euro

Il Milan sarebbe intenzionato a trattenere Andrea Conti e cedere Davide Calabria in questa sessione di mercato estiva. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Il classe ’96 avrebbe diverse corteggiatrici in Italia, il suo valore si aggirerebbe sui 12 milioni di euro. Per il club di Via Aldo Rossi sarebbe una plusvalenza importante per far respirare ancor più le proprie casse e bilancio.