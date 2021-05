Gazzetta: «Brivido CR7-Gigio, senza il posto in Champions sarà addio»

Gazzetta dello Sport: domenica Juventus-Milan. Sarà Cristiano Ronaldo contro Donnarumma, destini incrociati. Senza Champions sarà addio

«Brivido CR7-Gigio» – titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Domenica il Milan sfiderà la Juventus nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Destini incrociati: sarà Cristiano Ronaldo contro Donnarumma. I due giocatori rischiano di andarsene dalle proprie squadre in caso di non qualificazione Champions.