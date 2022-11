Gazidis commosso saluta i dipendenti: «Rimarrò per sempre milanista»

Gazidis saluta i dipendenti: «Rimarrò per sempre milanista». Il messaggio dell’ad uscente del Milan

Come riportato da Tuttosport nella giornata di ieri Ivan Gazidis ha voluto incontrare i circa 150 dipendenti del Milan per salutarli prima del suo definitivo addio

L’ad rossonero, commosso altrettanto orgoglioso del lavoro svolto in questi anni, ha dichiarato: «Rimarrò per sempre un milanista. Tiferò sempre per questi colori».