Gazidis: «Milan quinto club più seguito al mondo, abbiamo un marchio riconosciuto ovunque»

Gazidis è intervenuto ieri al Web Summit 2020 dove ha parlato anche del brand Milan. Queste alcune dichiarazioni sul marchio rossonero:

«La questione fondamentale è il brand: il Milan è il quinto club più seguito al mondo, segno che il marchio Milan è riconosciuto ovunque. In realtà la dimensione del nostro business è molto inferiore ai primi quattro in questo momento e questo rappresenta una grande opportunità in termini di crescita potenziale. Lo stesso vale per il calcio italiano. Nei prossimi anni vedremo private equity ed altre importanti realtà globali che entreranno nel nostro calcio per cercare di sfruttare questo tipo di opportunità».