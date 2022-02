ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gazidis: «Il Milan e il calcio italiano hanno bisogno del nuovo stadio». Le parole dell’amministratore delegato rossonero

Ivan Gazidis ha parlato a Forbes.

STADIO – «Sappiamo che questo stadio è necessario per il club. Questo progetto deve realizzarsi se il club vuole avere il futuro che i suoi tifosi vogliono che abbia. E direi che la città di Milano vuole che i suoi due club lo abbiano. È una trasformazione per le due squadre di calcio, Milan e Inter, nel loro viaggio per tornare ai vertici del calcio europeo. Ed è una trasformazione, in realtà, per il calcio italiano perché abbiamo avuto un decennio dominato dalla Juventus nel suo nuovo stadio. Questo è un passo necessario. Se non costruiamo stadi in Italia, sappiamo quale sarà il futuro. Sappiamo cosa stiamo lasciamo ai nostri figli. Penso che il calcio italiano sia assolutamente pronto per il rilancio».

