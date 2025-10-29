Gattuso, il tour continua: dopo Atalanta Milan il CT dell’Italia sarà presente questa sera a San Siro per Inter Fiorentina

Gattuso, l’ex Milan e CT dell’Italia, dopo essere stato presente ieri sera a Bergamo per Atalanta-Milan, sarà stasera a San Siro per Inter-Fiorentina

L’allenatore della Nazionale italiana, Rino Gattuso, sarà questa sera presente allo stadio San Siro – un campo che conosce bene da ex bandiera del Milan – per assistere alla sfida tra Inter e Fiorentina. La presenza, come riferito da Schira, testimonia l’impegno con cui il CT sta lavorando per costruire la sua Italia in vista dei prossimi impegni.

Gattuso, alla guida degli Azzurri da pochi mesi, vuole valutare da vicino diversi giocatori. Sotto particolare osservazione:

Pio Esposito (Inter), giovane talento nerazzurro che sta sorprendendo per personalità.

Moise Kean (Fiorentina), attaccante in cerca di continuità e riscatto.

Tra i punti fermi osservati ci saranno anche Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi. Dalla parte viola, il CT terrà d’occhio Comuzzo e Mandragora.

La filosofia di Gattuso è chiara: costruire un’Italia moderna, basata su intensità, spirito di sacrificio e qualità. Le prossime convocazioni potrebbero già riservare sorprese, frutto di questo scouting intenso e mirato. Gattuso era presente anche ieri sera a Bergamo per il pareggio (1-1) tra Atalanta e Milan.