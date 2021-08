Gasperini lo ha ammesso: «Non meritavamo di vincere»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Tre punti molto buoni ma non meritavamo di vincere. Ci è andata bene e ci ricorderemo di oggi in altre partite che non gireranno altrettanto bene. Una partita difficile, vinta nel finale. Ci dà soddisfazione avere i tre punti am è evidente che dobbiamo entrare in condizione. Il Toro ha una condizione da subito migliore della nostra e maggiore reattività. Non è solo quello ma anche questione di caratteristiche fisiche e mentali. Ci mettevano in difficoltà con le palle lunghe del portiere. Una giocata troppo semplice per metterci in difficoltà. Dovremo lavorarci. È innegabile dire però che stasera abbiamo visto una gara più pronta di noi».

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM