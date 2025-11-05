Connect with us

Gasperini torna su Milan Roma: «Gol di Pavlovic? C’è anche la bravura dell’avversario da considerare, avete visto cosa ha fatto?»

4 secondi ago

Gasperini, tecnico della Roma, è tornato a parlare del gol subito da Pavlovic nella gara di domenica scorsa tra Milan e Roma

In previsione del match di domani tra Roma e Rangers Football Club all’Ibrox Stadium, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa è tornato a commentare il gol subito dalla Roma contro il Milan, segnato da Strahinja Pavlovic.

L’allenatore ha voluto sottolineare la qualità dell’avversario rossonero, un fattore spesso trascurato nelle analisi tattiche. «Intanto bisogna mettere anche la bravura dell’avversario qualche volta», ha esordito Gasperini.

L’elogio del tecnico si è concentrato sulla corsa e il posizionamento del difensore: «Guardate cosa fa Pavlovic, da difensore di sinistra, guardate da dove parte». Gasperini ha concluso con una riflessione sulla complessità del calcio: «Non sempre si può spiegare tutto, però si può trovare sempre, per avere anche un po’ di coraggio».

