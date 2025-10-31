Gasperini perde un giocatore, in Milan Roma soluzione alternativa: le ultime

Gasperini dovrà fare a meno di Ferguson in Milan Roma, in attacco potrebbe utilizzare la situazione vista già in altre circostanze

Il big match della decima giornata di Serie A tra Milan e Roma, in programma domenica sera a San Siro, si preannuncia come una vera e propria sfida all’emergenza. Entrambe le contendenti, infatti, si presentano all’appuntamento con pesanti defezioni che costringono i rispettivi allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, a rivedere i piani di formazione. Se la situazione rossonera è già nota e preoccupante, anche la formazione ospite deve fare i conti con un’assenza cruciale nel reparto avanzato.

Roma Orfana di Ferguson: L’Emergenza di Gasperini

L’ultima tegola si è abbattuta sul reparto offensivo dei giallorossi. Il giovane talento irlandese Evan Ferguson, attaccante classe 2004 arrivato con grandi aspettative, è costretto a saltare il cruciale scontro di San Siro a causa di un infortunio alla caviglia destra. Gli esami hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso, che lo terrà fuori gioco per circa due settimane, con rientro previsto direttamente dopo la sosta per le Nazionali. La sua assenza riduce drasticamente le opzioni a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, l’allenatore noto per il suo calcio intenso e camaleontico.

Attacco Leggero per i Giallorossi: La Mossa Tattica

Per ovviare alla mancanza di una punta centrale di ruolo, i capitolini sembrano orientati a schierare un reparto offensivo più agile e tecnico. L’ipotesi più accreditata vede l’argentino Paulo Dybala, fantasista mancino e uomo chiave della squadra, agire come “falso nove” o comunque in una posizione molto avanzata. Al suo fianco, a completare il tandem d’attacco, ci sarà probabilmente l’altro talento argentino Matías Soulé, esterno offensivo di grande rapidità e dribbling.

A fare da diga e punto di riferimento in mezzo al campo, proprio alle spalle delle due mezzepunte, il centrocampista italiano Bryan Cristante, mediano di rottura e cervello tattico della squadra, garantirà equilibrio e filtro. Questa soluzione tattica, caratterizzata dalla fluidità degli interpreti, punta a sfruttare la velocità e la creatività dei suoi giocatori migliori per mettere in difficoltà la difesa del Diavolo.

Il Milan non è da Meno: L’Infermeria Piena dei Rossoneri

L’emergenza non risparmia i padroni di casa. Come già ampiamente riportato, i rossoneri si presentano all’impegno con diverse assenze pesanti, tra cui i pilastri Rafael Leao (ancora da valutare) e Christian Pulisic e il centrocampista Adrien Rabiot. La capacità di Massimiliano Allegri, il saggio tecnico toscano, di trovare soluzioni adeguate con una formazione rimaneggiata sarà la chiave di volta per uscire indenni da questo scontro diretto cruciale per la classifica.