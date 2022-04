Gasperini: «Champions quasi impossibile, ma la delusione è dei giornalisti». Le parole del tecnico della Dea

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita tra Atalanta e Lipsia.

DELUSIONE PER CAMPIONATO – «La delusione mi sembra che a volte sia vostra, i tifosi dell’Atalanta possono vivere periodi molto felici, poi è chiaro che non si può andare in Champions tutti gli anni: sarebbe troppo bello, quest’anno ormai è quasi impossibile. Ma credo che i tifosi abbiano tanti motivi per essere non dico sempre soddisfatti, ma la depressione la lascerei ad altri»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI