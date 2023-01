Gama: «Il professionismo ci permette di giocare con delle tutele». Le parole del capitano della Nazionale femminile

Sara Gama ha parlato ai microfoni di “Timeline” su Rai 3 del professionismo nel calcio femminile. Ecco le parole del capitano della Nazionale italiana femminile:

«Il professionismo? Prima di noi tante generazioni ci hanno provato ma serviva il contesto favorevole che un po’ è arrivato ed un ‘po’ abbiamo creato. Importante perchè ci permette di giocare con delle tutele. Si tratta non solo di stipendio che non è cambiato ma di basi come pensione, inail, maternità completa in modo che ognuno possa lavorare in maniera serena»