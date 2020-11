Galliani: «Servizio di Report? Nuovo tentativo per infangare Silvio e il Milan»

Adriano Galliani ha detto la sua sul servizio Report in onda su Rai 3, riguardante la proprietà attuale rossonera

Ecco le parole di Adriano Galliani, ai microfoni di Libero, sul caso proprietà Milan e il servizio fuori luogo di Report in onda su Rai 3:

«Ho visto il servizio di Report, su Rai3, che insinuava dubbi sulla proprietà. L’ennesimo tentativo di colpire Silvio, anche a costo di infangare il Milan. Come quando insinuarono che la vendita ai cinesi fosse un’operazione per ripulire i quattrini di Berlusconi, facendoli rientrare dall’estero. Di chi è il Milan? Il Milan appartiene per il 96% al fondo americano di gestione di investimenti Elliott e per il rimanente 4% a Blue Sky, la società creata dai due finanzieri napoletani che lavorano nel- la City londinese, Salvatore Cerchio- ne e Luca D’Avanzo: l’hanno acquistato dal cinese Yonghong Li, un’operazione ultra trasparente, controllata e verificata più volte».