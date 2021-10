Adriano Galliani ha parlato a margine della partita tra Italia Under e Svezia U21. Le parole dell’ex dirigente del Milan

Intervenuto ai microfoni di Rai 2, a margine della partita tra Italia e Svezia Under 21, Adriano Galliani ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di Lorenzo Lucca. Le sue parole.

ITALIA UNDER 21 – «Visto che ora mi occupo di Monza e non di Milan li prenderei tutti (i giocatori ndr), sono tiutti bravi tecnicamente, stanno bene in campo e sarebbero tutti da prendere».

LUCCA – «È molto bravo, per altro ci ha fatto gol a Pisa quando ha giocato contro il Monza. Ha fatto Serie C e Serie D con il Palermo, la primavera con Vicenza, Torino e Brescia, poi di colpo è esploso, ma nessuno si aspettava che crescesse così. È bravo perché è alto, ma è anche veloce, rapido e con il baricentro basso, parliamo sicuramente di un giocatore molto interessante».

IBRAHIMOVIC – «Se ho visto un nuovo Ibrahimovic nella Svezia? No, Zlatan è unico, non solo per quello che fa in campo, dove lo si vede, ma per quello che riesce a fare fuori. È durtissima trovarne un altro».