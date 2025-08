Galliani Milan, l’indiscrezione è clamorosa! Incontro con Cardinale in queste ore per… Ultimissime notizie sui rossoneri

Le voci su un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan si stanno intensificando, trasformando una semplice indiscrezione in una teoria sempre più concreta. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Tuttomercatoweb.com, l’attuale amministratore delegato del Monza, figura storica del club rossonero per 31 anni, avrebbe incontrato di recente Gerry Cardinale, proprietario di RedBird e del Milan.

L’incontro tra Galliani e Cardinale ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e degli addetti ai lavori, che vedono nel ritorno di una figura di tale calibro un segno di continuità e di stabilità. Galliani, con la sua profonda conoscenza del mondo del calcio e del club, potrebbe portare un contributo significativo, seppur in un ruolo diverso da quello che ricopriva in passato.

Secondo le indiscrezioni, infatti, le sue mansioni non sarebbero legate all’area sportiva, che rimarrebbe nelle mani di Furlani e Ibra, ma si concentrerebbero su compiti di natura istituzionale e di rappresentanza. Il suo ruolo, quindi, sarebbe quello di un ambasciatore del club, di un punto di riferimento per le istituzioni e per le altre società calcistiche. La sua vasta esperienza, la sua rete di contatti e la sua abilità nel gestire i rapporti diplomatici farebbero di lui la persona ideale per ricoprire questo incarico.

Inoltre, si parla anche di possibili compiti operativi, legati a progetti specifici e a iniziative strategiche che potrebbero beneficiare della sua visione e della sua esperienza. Il suo ritorno, quindi, non sarebbe solo una mossa di facciata, ma un vero e proprio valore aggiunto per il Milan. La notizia continua a far discutere, ma l’idea di un Galliani di nuovo in rossonero sta prendendo sempre più piede, alimentando le speranze dei tifosi.