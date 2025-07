Galliani Milan, cosa filtra sul suo possibile ritorno? Non arrivano smentite dai diretti interessati e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mondo del calcio è in fermento per le voci di un clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan. L’incontro dei giorni scorsi tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario rossonero, e l’attuale Amministratore Delegato del Monza, non è stato smentito dal diretto interessato. Galliani si è limitato a un commento criptico: “Al momento sono AD del Monza e nulla so”, una dichiarazione che, lungi dallo spegnere le illazioni, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Il possibile “riapprodo a Itaca” di Galliani, in esilio al Monza almeno fino a settembre – data di scadenza delle sue attuali deleghe – sembra essere una reale possibilità per Cardinale. Il patron americano, infatti, punterebbe al colpo Galliani per dare nuova linfa alla dirigenza rossonera. Un’indiscrezione particolarmente interessante, lanciata da Enrico Currò, suggerisce che dietro a questa mossa ci sia addirittura Zlatan Ibrahimović. Sarebbe stato proprio l’ex attaccante svedese, figura di spicco nel nuovo assetto dirigenziale milanista, a suggerire a Cardinale il nome del “boss”, riconoscendo in Galliani l’esperienza e la competenza necessarie per il rilancio del club.

L’idea di rivedere Galliani a Casa Milan, dopo anni di successi e trofei indimenticabili sotto la gestione Berlusconi, scatena già la fantasia dei tifosi. La sua profonda conoscenza del calcio, la sua abilità nelle trattative e il suo legame indissolubile con i colori rossoneri potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il Milan del futuro. Resta da vedere se le voci si concretizzeranno e se, dopo l’esperienza al Monza, Galliani deciderà di intraprendere nuovamente l’avventura che lo ha reso celebre nel panorama calcistico internazionale.