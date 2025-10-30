Connect with us

Galliani su Gattuso e Conte: l'ex Milan promuove il CT e il tecnico del Napoli. Le dichiarazioni

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

Buffon e l'aneddoto con Maldini: «Finche puoi gioca». La Leggenda del Milan lo spingeva a continuare. La ricostruzione

Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

Pellegatti fa sognare i tifosi del Milan: «Cardinale sta lavorando ad un progetto incredibile, c'entra anche Galliani. Vi spiego tutto»

2 minuti ago

Galliani, lo storico ex AD rossonero ha esaltato il lavoro di Gattuso alla guida dell’Italia e Antonio Conte alla guida del Napoli

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan nell’era Berlusconi, ha parlato a margine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport, iniziando dal suo ex calciatore e attuale CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Su Gattuso, l’elogio è totale: «Rino da quando è arrivato ha vinto tutte le partite. Più di 12 punti in 4 partite non può fare». Galliani ne esalta le qualità umane e professionali: «Lo conosco bene, è stato tanti anni da noi, è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene». Conclude: «Credo che se c’è qualcuno che può portarci ai Mondiali, quello è Rino. Sicuramente».

Riguardo ad Antonio Conte, Galliani ne riconosce la forza, pur sottolineando il suo approccio intenso: «Conte ha vinto tanto, tantissimo ovunque. Dimostra che è fortissimo». Ritiene che il tecnico «tiene attenzione e carica perché è il suo modo per allenare e gestire la società». Nonostante i «9 giocatori nuovi» del Napoli, Galliani è ottimista: «Credo che il Napoli abbia una buonissima squadra. Chiaro che… ci vuole un po’ di tempo ma Conte ce la può fare».

