Galliani su Gattuso e Conte: l’ex Milan promuove il CT e il tecnico del Napoli. Le dichiarazioni

Galliani, lo storico ex AD rossonero ha esaltato il lavoro di Gattuso alla guida dell’Italia e Antonio Conte alla guida del Napoli

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan nell’era Berlusconi, ha parlato a margine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport, iniziando dal suo ex calciatore e attuale CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Su Gattuso, l’elogio è totale: «Rino da quando è arrivato ha vinto tutte le partite. Più di 12 punti in 4 partite non può fare». Galliani ne esalta le qualità umane e professionali: «Lo conosco bene, è stato tanti anni da noi, è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene». Conclude: «Credo che se c’è qualcuno che può portarci ai Mondiali, quello è Rino. Sicuramente».

Riguardo ad Antonio Conte, Galliani ne riconosce la forza, pur sottolineando il suo approccio intenso: «Conte ha vinto tanto, tantissimo ovunque. Dimostra che è fortissimo». Ritiene che il tecnico «tiene attenzione e carica perché è il suo modo per allenare e gestire la società». Nonostante i «9 giocatori nuovi» del Napoli, Galliani è ottimista: «Credo che il Napoli abbia una buonissima squadra. Chiaro che… ci vuole un po’ di tempo ma Conte ce la può fare».