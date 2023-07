L’amministratore delegato brianzolo, Adriano Galliani, ha parlato ai microdoni di Sky Sport sul futuro del Monza

Dopo la scomparsa dell’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, tiene banco il futuro del Monza. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato brianzolo, Adriano Galliani:

«43 anni di vita insieme sono tanti, a livello professionale, rapporto di lavoro ecc. Mi manca molto, ci sentivamo praticamente tutte le sere. È un momento difficile, ma conoscendo il presidente da così tanto tempo so che lui vuole che tutti andiamo avanti, tenendo in alto il nome del Monza, che è andato in Serie A per la prima volta solo grazie a lui. Io mi occupo di Monza e il Monza è l’oggetto. Qualunque domanda che riguarda la società vanno rivolte alla Fininvest. Il mio futuro? Monza è la mia assoluta priorità, lo è da quando ero bambino e quindi finché non mi caccia la Fininvest o chiunque sia andrà così, ho una missione»