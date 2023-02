Galli su Tatarusanu: «E’ ingiusto che venga imputato come principale causa della situazione del Milan». Le parole dell’ex portiere rossonero

Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” su Rai Radio1 dell’assenza di Mike Maignan e di Tatarusanu. Ecco le parole dell’ex portiere del Milan:

«L’anno scorso è stato determinante, sia come prestazioni che per personalità. La presenza del portiere, sentirla, anche tra il pubblico, è un qualcosa che si diffonde. Se hai una figura in mezzo al campo come un grande portiere, è una cosa importante. Tatarusanu non è fortunato. Gli tirano in porta tante volte, delle volte fa cose egregie, altre volte prende molti gol. Lui non ha tanti estimatori sia tra il pubblico che nella stampa e dunque si punta spesso il dito contro di lui, che ha la maglia diversa e porta i guanti. E’ ingiusto che venga imputato come principale causa della situazione milanista».