Galli lancia il Milan verso l’alto: «Questa squadra è da scudetto, la mano di Max Allegri…». Le ultimissime sui rossoneri

L’ottimo momento attraversato dalla formazione rossonera di Massimiliano Allegri non è passato inosservato, neanche agli occhi degli ex campioni del Milan. Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l’ex portiere Giovanni Galli ha espresso un giudizio senza mezzi termini sulla squadra, dichiarando con convinzione: «Questo Milan è da Scudetto».

L’ex saracinesca milanista ha le idee molto chiare e individua più fattori che, a suo avviso, possono spingere il Diavolo a conquistare la seconda stella. Secondo Galli, la ricostruzione e l’attuale stabilità sono le chiavi di volta.

I motivi della svolta

«Innanzitutto è arrivato un grande allenatore come Allegri», ha spiegato Giovanni Galli, riconoscendo il peso specifico del tecnico livornese nel rilancio della squadra. Ma non è solo una questione tecnica. Galli ha sottolineato come in estate «la rosa è stata ricostruita con elementi di grande spessore», un lavoro di mercato mirato che ha fornito ad Allegri i giusti strumenti per competere ai massimi livelli.

Il fattore forse più cruciale, secondo l’ex portiere, è la ritrovata tranquillità societaria: «Ma soprattutto finalmente noto grande serenità in società», ha affermato Galli. L’analisi dell’ex rossonero si è poi concentrata sulla differenza con la stagione precedente, quando la confusione regnava sovrana: «L’anno scorso c’era grande confusione: tutti facevano tutto e nessuno faceva quello che doveva fare».

