Galli sul Milan: «Può lottare per lo scudetto, ha un grande vantaggio. Ci sono anche queste squadre per la vittoria finale». Le ultimissime

Giovanni Galli, ex portiere storico del Milan, non usa mezzi termini nell’analizzare il momento d’oro della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l’ex rossonero ha espresso un giudizio netto, che alimenta i sogni dei tifosi milanisti: «Questo Milan è da scudetto».

La convinzione di Galli poggia su basi solide e su una visione chiara dei fattori che possono spingere il Diavolo verso la «Seconda Stella».

La corsa al titolo è a quattro, ma il Milan ha un vantaggio cruciale

Alla domanda su chi possa essere il rivale principale per i rossoneri nella lotta per il titolo, l’ex saracinesca milanista indica un quartetto agguerrito: «Mi aspetto una lotta a quattro con Napoli, Inter e occhio anche alla Juve».

Galli è particolarmente attento alla situazione dei bianconeri, che di recente hanno visto l’arrivo di Luciano Spalletti sulla loro panchina (il tecnico toscano ha debuttato lo scorso 1° novembre): «Con Spalletti i bianconeri possono rientrare in corsa per il titolo». Un’analisi che tiene conto dell’impatto che un allenatore di tale carisma e competenza può avere, anche se il Milan di Allegri e del DS Tare è partito con un passo nettamente superiore.

Tuttavia, secondo Galli, il vero punto di forza del Milan in questa stagione non risiede solo nelle qualità tecniche o nella mano di Allegri, ma in un vantaggio strutturale: l’assenza dagli impegni europei.

«Il Milan, però, ha il vantaggio di non fare le Coppe, il che alla lunga sposta e vale punti preziosi in classifica». Questo fattore è considerato decisivo dall’ex portiere: «Gli sforzi mentali che comporta giocare in Champions League in settimana si fanno sentire e pesano parecchio sui giocatori». L’opportunità di preparare una partita a settimana e di recuperare al meglio le energie psicofisiche, quindi, pone il Milan in una posizione di netto favore rispetto alle dirette concorrenti.