Filippo Galli: «Milan Atalanta? È una partita difficile per i rossoneri»

Fillippo Galli ha parlato prima del match di Coppa Italia tra Milan e Atalanta: tutte le dichiarazioni

Filippo Galli ha parlato nel pre-partita di Milan Atalanta, sfida valevole per i quarti di Coppa Italia.

PAROLE – «È una partita difficile per il Milan. L’Atalanta non avendo una vera punta, un riferimento davanti renderà la vita difficile ai difensori. La Coppa Italia bisognerebbe farla diventare come la FA Cup in Inghilterra».