Gravina annuncia: «Italia-Macedonia si giocherà a Palermo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine della festa per il ricordo di Paolo Rossi: le sue parole

PAOLO ROSSI – «Oggi è una giornata importante, di riflessioni e di ricordo. Di grande dolore nel ricordare dopo un anno dalla scomparsa Paolo Rossi, che ci manca con la sua dolcezza e il suo sorriso. Siamo qui per ricordarlo e ringrazio di cuore il presidente Infantino che ha voluto dimostrare come il calcio ha una grande sensibilità rimettendo insieme i vecchi compagni e amici, quei campioni straordinari che hanno condiviso ogni momento con lui. Essere qui a Zurigo insieme è un atto doversoo per ricordare un uomo straordinario».

ITALIA MACEDONIA A PALERMO – «Abbiamo voluto fare una scelta e l’abbiamo condivisa con il ct Mancini. Volevamo chiudere con il 2021, volevamo evitare ulteriori distrazioni e concentrarci su questa fase finale. Non voltare pagina ma sapere che quello che avevamo fatto nel 2021 non doveva più generare ansia ma creare entusiasmo e rappresentare un grandissimo bagaglio per il futuro. Palermo sarà una grande opportunità, darà tanto calore alla Nazionale. Vogliamo essere accolti, coccolati perché i ragazzi vogliono essere spinti al Mondiale»

EUROPEI IN ITALIA – «Possibilità concrete ci sono, abbiamo già presentato una nostra manifestazione di interesse. Aspettiamo l’esecutivo del 16 dicembre, l’Italia vuole esserci».