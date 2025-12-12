News
Gabbia muro invalicabile in Europa. Unico rossonero sempre in campo. Dato incredibile
Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per il lunch match domenicale (ore 12:30) contro il Sassuolo. Storicamente, la sfida contro i neroverdi è sempre stata tesa e ricca di insidie a San Siro.
Tra i numeri e le statistiche pre-partita, spicca la crescita esponenziale di Matteo Gabbia. Il difensore rossonero classe ’99 vanta un dato impressionante a livello europeo:
- Muro Invalicabile: Gabbia è il difensore con il minutaggio più alto (1260) nei Big-5 campionati europei a non essere mai stato superato in dribbling in questa stagione.
- Sempre Presente: È inoltre l’unico giocatore del Milan a non aver saltato neanche un minuto in questa stagione di Serie A, a testimonianza della sua costante affidabilità e della fiducia riposta in lui da Allegri.
La sua solidità sarà cruciale per affrontare l’attacco del Sassuolo.