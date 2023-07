Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Gabbia

Tra i possibili partenti in questa sessione di mercato estiva per il Milan c’è Gabbia.

Come riportato da Calciomercato.com i rossoneri, di comune accordo con il difensore, hanno deciso di valutare il prestito per permettere al ragazzo di giocare con continuità. Il Genoa è entrato in corsa negli ultimi giorni e ora prova il sorpasso su Frosinone e Salernitana.