Gabbia a TL: «Dovevamo rimanere compatti e sfortunatamente non ci siamo riusciti. Derby? Vale tre punti come le altre, ci teniamo a vincerlo ma...»

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato con amarezza il pareggio ottenuto sul campo del Parma dopo l’iniziale vantaggio di due gol

Intervenuto a TeleLombardia dopo Parma-Milan 2-2, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

PAREGGIO COL PARMA – «Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull’acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento».

STIMOLO PER IL DERBY – «No uno stimolo in più per fare un anno positivo. Il derby è una partita che porta i tre punti, poi ovvimente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capcità di migliorare queste cose per fare un anno positivo e non solo una partita».