Connect with us

HANNO DETTO

Gabbia a TL: «Dovevamo rimanere compatti e sfortunatamente non ci siamo riusciti. Derby? Vale tre punti come le altre, ci teniamo a vincerlo ma...»

HANNO DETTO

Gabbia a Sky: «Molto delusi per aver buttato due punti e sappiamo che non sono i primi della stagione. Sui problemi con le piccole...»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Allegri: «Non siamo riusciti a tenere l'urto. Estupinan? Pensavo potesse darci di più. Tomori aveva ancora fastidio»

HANNO DETTO

Cuesta a DAZN: «Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Stavamo soffrendo le ripartenze»

HANNO DETTO

Allegri a Sky: «Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Estupinan? Non si può dire certe cose»

HANNO DETTO

Gabbia a TL: «Dovevamo rimanere compatti e sfortunatamente non ci siamo riusciti. Derby? Vale tre punti come le altre, ci teniamo a vincerlo ma…»

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Gabbia

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato con amarezza il pareggio ottenuto sul campo del Parma dopo l’iniziale vantaggio di due gol

Intervenuto a TeleLombardia dopo Parma-Milan 2-2, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

PAREGGIO COL PARMA – «Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina. Penso che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull’acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere da insegnamento per noi, un margine di miglioramento».

STIMOLO PER IL DERBY – «No uno stimolo in più per fare un anno positivo. Il derby è una partita che porta i tre punti, poi ovvimente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capcità di migliorare queste cose per fare un anno positivo e non solo una partita».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.