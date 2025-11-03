Gabbia a TeleLombardia: «San Siro strepitoso, siamo fortunati a giocare con questi tifosi. Allegri fondamentale per un motivo»

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Gabbia

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato l’importante vittoria ottenuta dalla squadra di Allegri contro la Roma: le dichiarazioni

Intervenuto a TeleLombardia dopo Milan-Roma 1-0, Matteo Gabbia, difensore dei rossoneri, ha dichiarato:

SAN SIRO DECISIVO – «Da questo punto di vista il pubblico è stato davvero eccezionale, come sempre dei tifosi super. Ci hanno tanto aiutato a portare a casa questa partita. Siamo fortunati a giocare davanti a questi tifosi, ce li dobbiamo tenere stretti e godere fino in fondo».

INIZIO DI UN NUOVO CICLO DOPO MILAN-ROMA – «Mah, non lo so. Dobbiamo essere lucidi: sicuramente dobbiamo a vere l’ambizione che questi punti diano slancio ma anche essere pacati che sono tre punti come possono essere quelli di sabato prossimo. Come dice il mister la cosa più importante è avere lucidità e calma di analizzare le partite, oltre che essere ogni giorno a Milanello con entusiasmo».

ALLEGRI – «Ci ha dato tanto. Da un punto di vista tecnico ci ha dato diverse conoscenze e possibilità. Prepara le partite molto bene e va dato merito a tutto lo staff: ognuno di loro ha un’importanza all’interno del gruppo. Anche la lucidità e la calma di mantenere sempre i piedi per terra».

LEAO E MAIGNAN – «Sono felice che alcuni compagni siano rimasti: siamo davvero un gruppo sano. Oltre che ottimi giocatori ci sono ragazzi eccezionali. E anche i nuovi, va fatto un plauso al direttore, quelli che ha preso sono ottimi giocatori e persone perbene».

