Gabbia a Milan Tv: «Pareggio che fa parte del nostro percorso ma nel primo tempo troppi errori tecnici. Quest'anno abbiamo grandi ambizioni»

Ricci a TeleLombardia: «Momento complicato per noi ma l'importante è non perdere. Sul mio momento e sulla gara con la Roma...»

Conferenza stampa Gabbia: «Dobbiamo cercare di mettere i nostri attaccanti in condizioni di calciare in porta. Sui gol subito dico questa cosa»

Allegri a Milan Tv: «Abbiamo sbagliato molto tecnicamente e dobbiamo migliorare. Ecco cosa ho detto alla squadra nell'intervallo»

Conferenza stampa Allegri: «Serve mantenere equilibrio. Bisogna giocare con umiltà e rispetto»

15 minuti ago

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan 2-2, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

ATALANTA MILAN – «Abbiamo voglia di migliorare sempre. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, poi nella ripresa siamo migliorati. Bisogna essere lucidi nell’analisi della partita, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio alla prossima gara».

CRESCITA DELLA SQUADRA – «C’è grande ambizione di fare una grande annata, quindi vogliamo continuare a migliorarci, è una cosa positiva».

PAREGGIO – «Fa parte del nostro percorso. La squadra è viva, lo dimostra in ogni partita. Stiamo dando sempre tutto in campo, dobbiamo continuare a lavorare ed essere ambiziosi».

