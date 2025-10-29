Gabbia a Milan Tv: «Pareggio che fa parte del nostro percorso ma nel primo tempo troppi errori tecnici. Quest’anno abbiamo grandi ambizioni»

Gabbia, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero il pareggio ottenuto sul campo dell’Atalanta: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Atalanta-Milan 2-2, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

ATALANTA MILAN – «Abbiamo voglia di migliorare sempre. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, poi nella ripresa siamo migliorati. Bisogna essere lucidi nell’analisi della partita, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio alla prossima gara».

CRESCITA DELLA SQUADRA – «C’è grande ambizione di fare una grande annata, quindi vogliamo continuare a migliorarci, è una cosa positiva».

PAREGGIO – «Fa parte del nostro percorso. La squadra è viva, lo dimostra in ogni partita. Stiamo dando sempre tutto in campo, dobbiamo continuare a lavorare ed essere ambiziosi».