Gabbia Milan, il difensore gasa i tifosi rossoneri: il messaggio pubblicato sui social. Le ultimissime notizie sulla squadra

La vittoria sofferta ma cruciale del Milan sulla Fiorentina, che ha proiettato la squadra di Massimiliano Allegri in vetta solitaria, ha trovato il suo sfogo emotivo sui social network. Tra i giocatori più euforici c’è Matteo Gabbia, che ieri sera ha festeggiato il primato e l’abbraccio del pubblico di San Siro con un post che è un vero e proprio inno ai tifosi.

Il difensore rossonero, che sta contribuendo con continuità e dedizione alla solidità difensiva del Milan in questo avvio di stagione, ha espresso tutta la sua gioia in poche ma efficaci parole: «San Siro… Siete DEVASTANTI». L’uso del maiuscolo sottolinea l’impatto travolgente che l’ambiente dello stadio ha avuto sulla prestazione della squadra, spingendola alla rimonta dopo lo svantaggio iniziale.

Il messaggio di Gabbia cattura perfettamente l’atmosfera che si è respirata, una serata in cui la spinta dei tifosi è stata un fattore determinante per superare le difficoltà, inclusa la gestione delle numerose assenze di cui ha parlato anche il DS Igli Tare. Questa interazione positiva tra squadra e pubblico è un elemento che Allegri considera fondamentale per il prosieguo del cammino, specialmente in un campionato dove, come ha ribadito il tecnico, «il cammino è ancora lungo».

Nonostante le polemiche arbitrali sul rigore che hanno tenuto banco nel post-partita, lo spirito rossonero è quello di un gruppo unito e affamato. La celebrazione di Gabbia non riguarda solo i tre punti, ma anche l’energia ritrovata di un Milan che, pur non sempre brillante, dimostra una solidità mentale da grande squadra. I tifosi sono visti come il dodicesimo uomo in campo, capaci di trasformare una serata difficile in una festa da capolista.