Gabbia blinda la difesa del Milan e spegne le voci di mercato! Adesso è leader

Gabbia è diventato un vero e proprio leader della difesa del Milan: nessun innesto a gennaio nel reparto difensivo? La situazione

Matteo Gabbia non ha bisogno di una fascia per giocare da capitano. E per averne conferma, basta chiedere a Rafael Leão. L’immagine che riassume la domenica sera è emblematica: il portoghese segna il rigore del sorpasso alla Fiorentina, e Gabbia corre verso di lui per primo, non solo per abbracciarlo, ma per impedirgli di sfilarsi la maglietta ed evitare così una logica, e imprudente, ammonizione. Roba da leader, da giocatore maturo e lucido, da uomo squadra tout court. Da capitano senza fascia, appunto.

La crescita di Gabbia, nell’ultimo anno, è stata evidente ed esponenziale. Era tra i migliori della difesa Rossonera già nella scorsa, disastrosa, stagione. Lo è ancora di più oggi, che Allegri ha trasformato la linea davanti a Maignan in una vera e propria Linea Maginot, con Tomori e Pavlovic a mettere muscoli e gamba e Gabbia a guidare da play difensivo. Il risultato è la seconda miglior difesa del campionatocon solo quattro gol subiti: rispetto al recente passato sembra un’altra era geologica.

Domenica sera, al netto dello sfortunato errore in occasione della rete di Gosens (dove gran parte della colpa è di Maignan, ndr), la sua partita è stata perfetta. Mai un metro lasciato a Kean, mai un duello perso, di testa o di piede, di fisico o con intelligenza.

Serviva un top player al centro della retroguardia da reperire nel prossimo mercato Milan di gennaio? Forse oggi non è più così necessario. Il posto in squadra di Gabbia è più saldo che mai: è diventato un intoccabile come pochi altri, una specie di Modrictraslocato davanti a Maignan, esperienza e saggezza al centro del progetto. Richiamato in Nazionale da Spalletti un anno fa, Gattuso lo ha confermato di recente, certificandone la crescita tecnica e mentale. Il Milan e Allegri adesso si affidano a lui e puntano su di lui. E questa fiducia, oggi, sembra molto ben riposta.