Gabbia Milan, inizio di stagione devastante per il difensore: è primo in una speciale classifica. Le ultimissime notizie

L’inizio di stagione del Milan è stato segnato non solo dalla ritrovata solidità difensiva, ma anche dall’affermazione di Matteo Gabbia. Il difensore, cresciuto nel vivaio rossonero, si è preso le redini della retroguardia con dedizione e silenzio, trasformandosi in un pilastro fondamentale per l’assetto voluto da Massimiliano Allegri. La sua crescita è stata talmente evidente da garantirgli la convocazione in Nazionale da parte del CT Gennaro Gattuso, un riconoscimento meritato per il suo lavoro costante.

Il contributo di Gabbia e dei suoi compagni ha permesso al Milan di collezionare ben 4 clean sheets nelle prime sei giornate di campionato. Un dato che testimonia l’aumentata attenzione e la percezione del pericolo da parte dell’intera linea difensiva.

Gabbia Re dei Duelli: La Statistica che Stupisce

Il suo impatto in campo si riflette in una statistica cruciale che lo incorona tra i migliori difensori della Serie A in questo avvio: Gabbia è il miglior difensore del campionato per percentuale di duelli vinti.

Con un impressionante 83.33%, il difensore rossonero è in ex aequo al primo posto, dimostrando una capacità e una tempistica notevoli negli scontri individuali, sia aerei che a terra. Questa performance lo mette in vetta alla classifica di specialità, superando difensori esperti e nuove promesse.

Top 3 Difensori per Percentuale di Duelli Vinti (Inizio Stagione Serie A)

Matteo Gabbia (Milan): 83.33% Kalonda Gaspar (Lecce): 83.33% Alessandro Circati (Parma): 82.76% Strahinja Pavlovic (Milan): 77.78% Diego Carlos (Como): 77.78% Sam Beukema (Napoli): 77.78%

La classifica evidenzia anche la presenza di un altro centrale rossonero, Strahinja Pavlovic, a dimostrazione che il lavoro specifico di Allegrisulla fase difensiva sta elevando l’intero reparto. Per Gabbia, la strada è quella giusta per consolidare il suo ruolo da titolare nel Milan e affermarsi in pianta stabile anche in Nazionale.