Difesa Milan, Allegri ha aggiustato tutto: i numeri parlano da soli! Dettagli

Difesa Milan, la squadra di Allegri ha numeri da urlo: netta inversione di tendenza grazie alla cura Allegri. I dati non mentono

Come cambiano in fretta le cose, è vero Milan! Nell’arco di pochi mesi dall’arrivo di Massimiliano Allegri, quello che l’anno scorso appariva come un gruppo di personalità forti, a tratti “trasandato e ingestibile”, si è trasformato in una squadra compatta, solida e, soprattutto, pronta a sacrificarsi per il risultato.

Questa inversione di tendenza non è solo frutto di un miglioramento dell’atteggiamento in campo, ma è supportata da numeri difensivi che testimoniano il cambiamento radicale impresso dal tecnico.

La Difesa Ha “Proprio Bei Numeri”

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la retroguardia del Milanè diventata un vero e proprio muro. I dati sono impressionanti e mostrano la ritrovata solidità voluta da Allegri e dal DS Igli Tare:

Solo 3 reti subite in campionato.

in campionato. L’ultima rete concessa su azione risale a più di 40 giorni fa (il gol in semi-rovesciata di Bonazzoli).

Questa performance difensiva è il manifesto del lavoro “maniacale” di Allegri e del suo staff. L’allenatore, che ha sempre posto l’equilibrio e la fase difensiva al centro del suo credo, sta raccogliendo i frutti di un’organizzazione tattica meticolosa. La nuova mentalità, amplificata dalla presenza di leader come Luka Modrić e Adrien Rabiot (e imposta anche attraverso il “trattamento ruvido” su talenti come Rafael Leão), ha permesso alla squadra di concentrarsi sul sacrificio e sulla concretezza, rendendo il Milan una squadra estremamente difficile da affrontare.